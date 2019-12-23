谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）接掌母公司Alphabet兵符後，年薪將調升至200萬美元，還有價值超過2億美元的股票獎勵，他將躋身全球最高薪的執行長之一。

根據Alphabet呈交主管機關的文件顯示，皮查新職務的股票獎勵包括價值9,000萬美元的績效獎勵，與1.2億美元的限制股票，新的薪酬預計2020年1月1日起生效。

皮查擔任谷歌執行長的年薪是65萬美元，外加股票獎勵。皮查2018年的總薪酬還不到190萬美元。

(工商 )