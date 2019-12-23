皮查升任母公司Alphabet執行長 薪酬大增 08:432019/12/23 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）接掌母公司Alphabet兵符後，年薪將調升至200萬美元，還有價值超過2億美元的股票獎勵，他將躋身全球最高薪的執行長之一。 根據Alphabet呈交主管機關的文件顯示，皮查新職務的股票獎勵包括價值9,000萬美元的績效獎勵，與1.2億美元的限制股票，新的薪酬預計2020年1月1日起生效。 皮查擔任谷歌執行長的年薪是65萬美元，外加股票獎勵。皮查2018年的總薪酬還不到190萬美元。 (工商 ) #美元 #股票 #執行長 #獎勵 #薪酬 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 《生醫股》麗豐執行長：三大主軸奠基，營運可望持穩成長 15:402019/12/19 財經 蘇揆核定5年92億獎勵住宿式服務機構品質提升 18:122019/12/19 政治 穩得實業 今日申請登錄興櫃股票 18:212019/12/19 財經 金融科技創投源鉑資本 成功注資FundStrat 23:002019/12/19 財經 《金融時報》2019年度人物－微軟執行長納德拉 18:482019/12/20 財經 微軟執行長納德拉引領企業再現光芒 04:092019/12/21 全球財經 曾國禓 明年接KPMG執行長 04:102019/12/21 金融．稅務 皮查個性謹慎 嚴控Alphabet燒錢計畫 04:092019/12/22 全球財經 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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