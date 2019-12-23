中美兩大經濟體在12月中達成貿易協議，帶動美國股市年終這波強勁漲勢，美股12月月線與第四季季線正朝著至少6年來最大漲幅的方向前進，專家預期美股漲勢可望延續至2020年。

策略師指出，中美將簽署第一階段貿易協議，掃除股市上漲的一大阻礙，美股漲勢可望延續至2020年第一季。

美股12月月線可望創9年來最佳漲幅紀錄，而第四季季線正朝著2013年來最大漲幅的方向前進。標普500指數12月迄今漲幅約為2.5％，全年累計上漲逾28％。

(工商 )