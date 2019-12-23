中美貿易協議助攻 美股漲勢可望延續至2020年 08:432019/12/23 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美兩大經濟體在12月中達成貿易協議，帶動美國股市年終這波強勁漲勢，美股12月月線與第四季季線正朝著至少6年來最大漲幅的方向前進，專家預期美股漲勢可望延續至2020年。 策略師指出，中美將簽署第一階段貿易協議，掃除股市上漲的一大阻礙，美股漲勢可望延續至2020年第一季。 美股12月月線可望創9年來最佳漲幅紀錄，而第四季季線正朝著2013年來最大漲幅的方向前進。標普500指數12月迄今漲幅約為2.5％，全年累計上漲逾28％。 (工商 ) #美股 #12 #漲幅 #漲勢 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜稱小英賣地賺1.8億 蔡辦：不實的抹黑 00:342019/12/19 政治 總統政見會 學者：蔡英文戰術彈性靈活 00:282019/12/19 政治 意想不到！名嘴驚爆：韓能不能勝選 要觀察一個人 02:132019/12/19 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 05:342019/12/19 政治 酸蔡英文讀稿還編故事 名嘴轟：妳生病了 16:012019/12/19 娛樂 返鄉列車啟動！台鐵局公布選舉加班車次 16:432019/12/19 生活 央行發布 明年4次理監事會議時間 17:092019/12/19 財經 經濟好於預期 央行上調今年經濟成長率預估至2.6％ 17:102019/12/19 財經 Apple TV＋公布2020新劇 《Little America》第一季一次全上架 17:152019/12/19 科技 台中觀光起飛 入選2020年「全球10大旅遊熱點」 17:282019/12/19 生活 財經熱門新聞 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 1分鐘財經掃描》陸系外資大倒貨台積 台股新活水救援？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 7奈米慘輸台積電！陸媒爆三星最大敗筆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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