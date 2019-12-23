紐西蘭警方今天證實又一人在醫院過世後，災難性的白島火山噴發死亡人數升至19人。

死亡總數包括遺體尚未尋獲但據信已經罹難的兩人，17歲澳洲公民藍福特（Winona Langford）和40歲紐西蘭導遊馬歇爾-殷曼（Hayden Marshall-Inman）的遺體據信已被捲進海裡。

警方聲明表示，根據他們收到的消息，有一人昨天深夜在奧克蘭一處醫院過世。

警方並未提供這名罹難者的姓名、國籍等細節。

紐西蘭白島（White Island）火山本月9日突然噴發，當時有47人在島上觀光，其中大部分是澳洲旅客，目前仍有25人在醫院且多人傷勢危急。

警方認為尚未尋獲的兩具遺體已不在白島上，並向家屬說明他們持這項看法的理由，但說警方仍未放棄。

警察局副局長克里門（Mike Clement）說：「我相信家屬明白，當時間一點一滴流逝，代表機會越來越少，但那並不表示沒有機會。」

(中央社)