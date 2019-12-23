「格格樂團」由邱靖惠、蔡沛蓁以及李佳芬（由左到右）三人組成日前受邀參加「108年度台中市西屯區千人冬至搓湯圓迎燈會活動」。（馮惠宜攝）

由嬌美護理師邱靖惠領軍的「格格樂團」歲末受邀到台中各地做公益演出，團員幾經蛻變，近年連「佳芬姐」都成了主唱，日前眷村辦「千人搓湯圓迎燈會」活動，三名美麗又妖嬌的團員們熱力演出，把現場氣氛炒到最高點。

格格樂團原來是擔任護理師的邱靖惠在八年前和兩名好友一起組成，如今開枝散葉，北部有一團，中部這團目前邱靖惠擔任吉他及鼓手，而主唱是中山醫學大學的學生蔡沛蓁，擔任鍵盤手的音樂老師李佳芬，正巧就是和國民黨總統候選人李佳芬同名同姓。

三人日前受邀參加「108年度台中市西屯區千人冬至搓湯圓迎燈會活動」，美麗三朵花熱情演出東西方節慶歌曲，為活動增色不少，三人也童心般的和西屯區公所精心製作的花燈車一起拍照打卡。

西屯區花燈車兩側是貫穿整個西屯區的筏子溪為意象，以國家歌劇院為主燈，並搭配逢甲商圈Q版娃娃拿著美味的珍珠奶茶及雞排，花燈車頭以秋紅谷造景為包覆，夜間會搭配燈光變化；而格格樂樂三朵花亦中亦西的演出，剛好和國家歌劇院相互輝映。

目前在中山醫學大學附設醫院擔任護理師的邱靖惠指出，格格樂團成員利用假日下班時間團練，參與醫院病友會、醫學會等公益演出，歲末年終也歡迎社團、社區邀約，她們熱愛工作也熱愛音樂，希望能以音樂傳愛。

(中時 )