國民黨總統候選人韓國瑜和競選團隊21日在高雄舉行挺韓大遊行。但卻被綠營嗆「韓流消風」，有挺韓網友就不滿被批評，貼出一張挺韓大遊行人山人海的照片反擊。許多韓粉看了大感紓壓，紛紛按讚。

韓粉貼出參加挺韓遊行觀察。(圖/截自 李四川後援會 臉書社團)

某位挺韓賴姓網友昨(22日)在「李四川後援會」臉書社團貼文稱，她是第一次跨縣市的走上街頭。她到現場後，很好奇問了旁邊的大姊，為何這樣力挺韓國瑜？大姊說，「她是擔心下一代的未來，她的親朋好友，每個人共同的認知都是擔憂蔡英文執政之下，台灣的未來會陷入絕境⋯」。

挺韓網友再問，「有人質疑韓流消風，真的有減弱嗎？」，大姊則表示，韓每場造勢人潮真的很多也很擁擠，網路上的她只會參考，但不會都信，為了台灣的下一代，就算路走的再多、太陽再熱、強風多麼大⋯都阻擋不了大家想要讓台灣這片土地更好的熱情。

網友並附上一張21日挺韓遊行滿滿的人潮圖，吸引1千多位網友按讚。

(中時電子報)