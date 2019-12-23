台北晶華〈ROBIN'S Grill〉牛排館的「沙拉吧區」，供應的食材與菜式內容較過去更豐富。（圖／姚舜）

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉牛排館的「甜點區」，以獨立空間呈現，主題更明確。（圖／姚舜）

立足市場30年、台灣最老字號的國際五星飯店牛排館台北晶華酒店《ROBINS Grill》，歷經2個月已全面換裝並於12月25日正式重新開幕。這個台北晶華酒店的西餐旗艦餐廳這回「換裝變臉」，有「變」與「不變」，變的是硬體裝潢與空間設計，以及食材菜色與烹調技 藝的優化與升級；不變的是品牌精神與堅持，「精品沙拉吧」依舊在，只是食材更多樣且更接地氣了。

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉換裝後，餐廳新增了沙發雅座區。（圖／姚舜）

廚藝團隊也依舊用直火炭烤的方式炙烤牛排，且菜單上除主攻各式帶骨牛排，更有一個人即可享用的〈帶骨戰斧牛排〉，同時以凸顯食材生而優越的特質，而不刻意賣弄牛肉是經乾式或濕式熟成與天數。這是台北晶華《ROBINS Grill》的自信與驕傲，不隨波逐流、守著初心，就能食客盈門、立於不敗。

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉牛排館是「全台第一個以直火炭烤牛排」的五星飯店牛排館，如今仍維持此一傳統。（圖／姚舜）

台灣第一家觀光飯店內的牛排館在台北圓山飯店，接受西方文化洗禮的蔣夫人愛吃，加上圓山飯店早年是國宴唯一場地，所以圓山牛排館因應而生，隨著經營團隊更替，圓山牛排館一度熄燈，直到幾年前才更換位置重新開業。1973年希爾頓酒店集團首次插旗台北，館內〈Trade Grill〉則是全台第一家國際品牌酒店內的牛排餐廳。不過，2003年台北希爾頓飯店更名為台北凱撒大飯店，〈Trade Grill〉走入歷史。

1990年台北麗晶酒店（今晶華酒店）開幕，館內〈STEAK HOUSE〉成了當時全台唯一國際五星飯店內的牛排館，並將曾任〈Trade Grill〉餐廳長的Robin劉文秀延攬到集團旗下，2001年，晶華酒店董事長潘思亮以劉文秀的英文名，將晶華酒店的牛排館與鐵板燒餐廳，更名為《ROBINS Grill》，不只是感念劉文秀對飯店餐廳的貢獻，更希望藉此愓勵同仁能傳承「ROBIN叔叔」建立的團隊紀律與極緻服務精神。老闆大方以員工名為餐廳命名，創市場先例並成為佳話美談。

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉換裝再出發，佐餐麵包的尺寸與配方亦作了調整。（圖／姚舜）

今天台北都會高檔牛排餐廳華洋共陳、多不勝數，但很多牛排控可能不知道，《ROBINS Grill》在牛排市場曾建立了輝煌的歷史，它是全台第一個採用美國安格斯牛肉協會「CAB」（Certified Angus Beef)認證的牛排館，也是第一家以直火炭烤炙烤牛排的牛排館，同時更是第一家結合自助式沙拉吧與甜點吧供客人無限取食的牛排館。

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉牛排館直火烤牛排，主廚會以不同果木搭配炭火為牛排添香。（圖／姚舜）

法菜名廚Jimmy張振民曾透露，自己主持的〈法樂琪〉法式餐廳的沙拉吧，靈感就是來自《ROBINS Grill》的啟發。

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉的「甜點區」有各式甜點供食客自由取食。（圖／姚舜）

在台北晶華〈ROBIN'S Grill〉的「甜點區」，部份甜點是主廚現場製作，食客可以看到過程。（圖／姚舜）

在台北晶華〈ROBIN'S Grill〉嗑牛排，可以吃到主廚手工現做的義大利黑手黨教父最愛的甜點。（圖／姚舜）

《ROBINS Grill》從開業迄今將屆滿30年的業績都維持高檔表現，是台北晶華酒店餐飲的績優生，即便如今台北都會高檔牛排餐廳如雨後春筍般一家接一家開，《ROBINS Grill》的生意亦「從來沒有不好過」。惟洞見「食代趨勢、不進則退」，晶華董事長潘思亮仍決定斥資改裝，一方面是藉此讓餐廳「永保如新」，另一方面則是優化並升級客人的用餐體驗。但他交代團隊：該變的要變，不該變的不能變。

重新出發的《ROBINS Grill》仍保留了「沙拉吧區」與「甜點區」，但日本設計師橋本夕紀夫（Hashimoto Yukio)巧妙地以Lab概念將兩區各自獨立區隔，使主題更明確，且兩區都增加了「現場製作」的工作檯，客人可以見到廚師現做甜點或現刨搭配沙拉的起司。而宛如「迷你花園」的有機食材取食區，則是一大亮點。

為了增加「儀式感」，台北晶華〈ROBIN'S Grill〉搭配沙拉的起司是由專人現刨後供客人取用。（圖／姚舜）

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉牛排館「沙拉吧區」有一迷你「微型蔬菜花園」，讓食客自由取食在地有機食材。（圖／姚舜）

《ROBINS Grill》的牛排仍然堅持用直火炭烤，變的是開放式廚房的玻璃窗更大了，多數客人都可以見到熊熊火焰炙烤牛排的「實況」，更加撩撥並挑逗食慾。而鑑於「帶骨肉就是好吃」，《ROBINS Grill》重返市場首推的菜單就是各類帶骨牛排，除可供多人共食分享的巨無霸級〈戰斧牛排〉與雙人共享的〈帶骨肋眼〉，更再創市場先例推出專供一人享用〈個人帶骨戰斧牛排〉。

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉的〈洋蔥湯〉，上層有厚厚的起司，喝時會「牽絲」。（圖／姚舜）

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉的〈蘑菇湯〉表層有一層Foam，並灑了風乾蘑菇增加口感。（圖／姚舜）

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉牛排館改裝後，菜單全新推出「適合一個人享用的戰斧牛排」，帶骨重26盎司，去了骨頭後約18盎司。（圖／姚舜）

《ROBINS Grill》改裝後到底變得怎麼樣了？又變了多少？走進台灣最老字號的五星飯店高檔牛排館，食家饕客與牛排控可以細嚼慢嚥、慢慢領略，其「變與不變」。

帶骨肉就是好吃，台北晶華〈ROBIN'S Grill〉牛排館全新出發主攻各式帶骨牛排，圖為適合雙人享用的〈帶骨肋眼牛排〉。（圖／姚舜）

適合兩個人共享的〈帶骨肋眼牛排〉，分切後看剖面即可知其肉質柔嫩程度。（圖／姚舜）

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉牛排館是全台第一個推出巨無霸級〈戰斧牛排〉的牛排館，如今餐廳全新換裝，此一牛排也「再出江湖」以饗食客。（圖／姚舜）

以美國極黑牛（即美國和牛）烤製的〈個人份戰斧牛排〉，由油花豐厚且分布均勻，烤好後表皮酥香微脆，肉質柔嫩，吃完嘴上宛如塗了一層「護唇膏」。（圖／姚舜）

在台北晶華〈ROBIN'S Grill〉享用巨無霸級〈戰斧牛排〉，會由資深外場服務人員代客分切。（圖／姚舜）

台北晶華〈ROBIN'S Grill〉重新換裝再出發，由3位大廚設計菜式。（圖／姚舜）

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