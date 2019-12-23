美國警方表示，芝加哥南區（South Side）一場追思會今天凌晨發生槍擊事件，造成13人受傷，目前已拘留2名涉案人。這場追思會是為了悼念今年4月一名遭到槍殺的人而舉辦。

路透社報導，這是芝加哥爆發一系列暴力犯罪的最新事件，芝加哥每年通報的謀殺案數量仍高於紐約和洛杉磯兩大城市加總。

根據警方聲明指出，傷者年齡介於16至48歲，警方凌晨0時30分到現場處理數小時後，12名傷者送至地方醫院。

共有4人的胸部或後背中彈，傷勢較嚴重，包括一名16歲男子。

聲明表示，一名25歲涉案男子在槍擊事件中也受傷。警方並未立即回應提供更多細節的要求。「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，另一名遭到拘留的男子持有一支左輪手槍。

芝加哥警局巡警處處長華勒（Fred Waller）說：「這個聚會是為了悼念今年4月一名遇害的人而舉辦。目前為止，我們還在偵查案發細節。」

(中央社)