「演藝圈長青樹」余天跨足政壇，今年3月才打贏三重區立委補選戰役，如今71歲的他又接受更強勁的挑戰，投身2020選舉尋求連任，然同時又面對二女兒余苑綺癌症復發，讓他蠟燭兩頭燒，而他前天(12/21)出席「台灣大凱旋」造勢晚會，竟在眼周畫上黑色的「熊貓妝」上台，笑稱是配合閃靈「畫得跟一樣」，然卻有網紅揭密余天化這妝的背後真相，讓網友不禁心疼。

以錄製開箱、生活小撇步等影片並開團購聞名的網紅「486先生」，特地po文提及余天的熊貓妝，開玩笑說：「這妝似乎是被老婆毆打的吧？」，透露當天自己有到現場，看見余天坐在紅色塑膠板凳上休息，於是走過去打招呼，卻被他的狀態嚇到，因為余天看起來疲憊不堪，累到臉色很糟。

486先生趕緊關心詢問，余天才吐露自己在造勢大會前一天，足足跑了18場，「讓我感動的是，很多場是他去幫民進黨其他民調很低的朋友跑場」，畫熊貓妝其實剛好遮一下不好的氣色，486先生也表示感動，直呼余天真的很有「老大哥」風範，「難怪這麼多人喜歡他」。

(中時電子報)