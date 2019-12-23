機電系統整合工程廠亞翔（6139），公布自結11月每股稅後純益0.26元，本業表現較先前回溫；今年在業外挹注下，前3季EPS 1.95元，全年可望在2元之上。

亞翔今年上半年營運表現不如預期，主要是工程施作青黃不接，但公司公布截至9月30日尚未施工工程合約餘額為462.66億元，超過2年營收規模，可望提供後續業績成長力道，帶動短期股價大漲。

亞翔今年前3季營收下降，但第3季業外處分不動產利益逾5億元，挹注第3季每股大賺1.57元，並帶動前3季淨利達4.4億元，年增率13.84%，EPS 1.95元。

亞翔上季因出售新加坡不動產，第3季業外認列利益約5億元，單季淨利達3.53億元，創單季新高紀錄，每股淨利1.57元，並助益前3季獲利轉為正成長。亞翔前3季營收113.24億元，毛利率6.99%，營業淨利2.53億元，稅後盈餘4.4億元，年增率13.84%，EPS 1.95元。

亞翔11月營收15.88億元，月減1.12%，年增8.20%。今年1-11月營收145.85億元，較107年同期減少30.38%。

(時報資訊)