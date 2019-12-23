罷韓遊行21日舉行，遊行時拉起長長布條寫道「光復高雄保衛台灣」，宣稱有50萬人到場，國民黨總統候選人韓國瑜則諷刺「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。對此，民間團體「Wecare高雄」昨諷刺「我們很多人他們會怕」。國民黨立委候選人孫大千則提出兩點質疑，批評原來在Wecare心中，高雄市一直都是屬於民進黨的。

發起罷韓「1221WeCare台灣大遊行」的民間團體「Wecare高雄」昨臉書貼文寫著：「早安。當人民都站出來怒吼時，政客是會害怕的。去年我們用熱血點亮愛高雄的心，今年我們用勇敢打造光復高雄保衛台灣的聖十字。謝謝一起參與的每一個你們，今天睡醒，你會發現這一役沒有休息的時刻。來吧！用真實的畫面、感受，勇敢的分享，一起對抗由無心、落跑政客啟動的鋪天蓋地造謠抹黑」。最後hashtag「我們很多人他們會怕」。

對此，孫大千在臉書指出，吹牛至少也要打一下草稿。「其實，庶民夥伴們不是怕了！是笑了！」

孫首先認為，活動的主辦單位在參加人數上稍微灌水，製造聲勢，無可厚非。但若灌水太誇張，就變成是一場笑話，他說照Wecare這樣的估算方式，挺韓大遊行應該有快80萬人了！此外，他說披著Wecare高雄的外衣，其實做的是民進黨要「光復高雄」的工作，這樣子「掛羊頭賣狗肉」，會不會覺得有一點欺騙高雄市民呢？Wecare的「罷韓行動」，只不過是民進黨的「光復行動」。原來，在Wecare的心目中，高雄市一直都是屬於民進黨的。

孫大千說也許就是因為有自知之明，知道陳菊團隊的政績實在拿不出檯面，只好用Wecare來掩飾真正的身分和目的。「還虧韓國瑜幫陳菊收拾了這麼多爛攤子，前朝官員這樣做會不會有一點『恩將仇報』呢？」

(中時電子報)