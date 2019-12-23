土耳其總統艾爾段今天警告歐洲，土耳其無法獨自處理新一波為逃離敘利亞西北部伊德利布省愈發頻繁的轟炸，蜂擁而至的難民潮。

法新社報導，12月16日迄今，數以萬計的敘利亞人為了逃離高壓政權和俄羅斯在馬瑞特努曼（Maaret al-Numan）地區的轟炸，紛紛逃向土耳其邊境。

由聖戰士統治的伊德利布省（Idlib）境內約有300萬人，包括許多來自敘利亞其他地區因為暴力衝突而流離失所的人。敘利亞政府曾一再誓言要拿回伊德利布省的掌控權。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說：「土耳其無法處理來自敘利亞的新一波難民潮。」他還說，超過8萬名來自伊德利布省的難民已經逃到靠近土耳其的邊境地帶。

他還補充說，如果難民潮持續增加，土耳其不會獨自扛起這個移民重擔。

他警告：「這個壓在我們身上的壓力所帶來的負面影響，將是歐洲各國都會感受到的問題。」

艾爾段說，歐洲會再次經歷2016年土耳其與歐洲聯盟（EU）簽署移民協議前的同樣景況。他指的是2015年歐洲大陸自第二次世界大戰迄今最嚴重的移民危機，當時有超過百萬人逃往歐洲。

作為協議的一部分，歐盟承諾土耳其用60億歐元換取土耳其方面加強管制力道，不讓難民從土耳其領土逃往歐洲。

艾爾段先前曾聲稱並非所有的錢都已到位，還曾警告土耳其可能被迫打開門戶讓敘利亞難民逃往歐洲。

土耳其官員表示，土耳其境內約有500萬難民，其中370萬人來自敘利亞。

根據路透社報導，艾爾段也說，土耳其正竭盡一切所能要停止俄羅斯在伊德利布省的轟炸行動，還說土耳其代表團明天將前往莫斯科討論敘利亞問題。

(中央社)