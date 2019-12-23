全台最大美食外送平台foodpanda 20日舉辦全台首場「外送員安全駕駛實地訓練課程」，攜手中華民國機車研究發展安全促進協會、新竹安全駕駛教育中心，一起設計專為外送員打造、全台首創的外送交通安全實地演練，帶領外送夥伴實際「載著保溫箱」，從車輛檢查開始，到緊急煞車、八字過彎、危險預測等，協助foodpanda外送夥伴建立正確的交通安全意識，降低送餐服務時的風險。

通勤時間多2.5 倍！foodpanda 攜手合作夥伴打造全台首場外送員安全駕駛實地訓練課程foodpanda 有超過萬名的外送夥伴，外送範圍已涵蓋全台各個角落，外送夥伴平均用路時間更比通勤族多出約2.5倍，近期為加強對外送夥伴的交通安全意識，已積極邀請各地交通局及警察局於外送夥伴說明會宣導交安指引，加強外送夥伴行車安全與交通管理。

此次「外送員安全駕駛實地訓練課程」為全台首創，攜手中華民國機車研究發展安全促進協會、新竹安全駕駛教育中心共同舉辦，藉由課堂教學與實際操作演練，讓外送夥伴了解如何因應不同的道路路線，並透過練習來避免意外的發生。

foodpanda 營運總監余岳勳表示，「foodpanda關心並重視每位外送夥伴的安全及身心狀態，這次很榮幸能與合作夥伴一起打造全台首場外送員安全駕駛實地訓練課程，演練內容都是根據foodpanda營運單位對用戶安全、以及外送夥伴的回饋，針對實際上路時可能會發生的情況來特別設計。我們希望藉由專業講師的授課，以及實際操作演練，能確實有效加強外送夥伴的交通安全知識與用路意識，進而降低送餐服務期間的風險。」

為外送而生！foodpanda讓外送夥伴實境演練「帶著保溫箱」騎車，foodpanda本次實地訓練課程舉辦於駕訓班，包含新竹安全駕駛教育中心專業講師的課堂分析，以及實際操作練習，首波號召100名外送夥伴參與，對象包含剛加入的新夥伴、常分享服務經驗的老朋友及騎乘重機外送的人。本次的課程內容涵蓋完整外送服務流程，外送員需學習在裝設了foodpanda保溫箱的情形下的上線前準備、車輛檢查、騎乘姿勢、後視鏡調整等，到實地演練包含緊急煞車與轉彎要領、防禦駕駛等，期能讓外送夥伴提早預測危險並即時做出正確的反應。

中華民國機車研究發展安全促進協會秘書長林遼東提到，「根據協會多年交安宣導的經驗，大多數的人都能透過上課教學或是影片了解交通安全，但因沒有實際演練，往往在事件發生當下時，來不及反應。藉由本次實際演練，外送夥伴能夠提早預知危險，並在當下做出即時的應對措施。」

foodpanda攜手多元夥伴合作 加強外送夥伴訓練與安全意識foodpanda落實企業社會責任，除了響應政府單位的交通安全推廣及政策外，更致力為外送夥伴從上線前到開始服務後的每一階段，加強給予適當的交通安全宣導，除了開設全台首創的交通安全實際演練課程外，也持續與各地方的警察局與交通局合作宣導、提供上線前應檢查項目清單，也透過派單單位評估服務過程的風險及資深外送夥伴經驗分享，且每周兩次定期提供交安小知識等，讓每位外送夥伴都建立正確且安全的服務觀念，期望降低風險，讓外送夥伴、所有用路人都有更安全的用路環境。

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