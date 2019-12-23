"Don't do that, man."



IT confronts the fan who allegedly shouted "f--k you, b---h" after he made a free throw.



(via @victoriafinn10) pic.twitter.com/CR7xTcnWZA — Bleacher Report (@BleacherReport) December 22, 2019

巫師隊控衛「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)遭到禁賽兩場的無妄之災，他上周末作客費城七六人的主場被球迷辱罵，照理說他是受害人，但他為了制止球迷而違規走進觀眾席。湯瑪斯表示：「球迷想說什麼都可以，只是絕對不該指名道姓。」

當時的情況是兩名七六人球迷對他叫囂，比中指罵他是賤人，「費城球迷總是這樣，若你在街上碰到我，你絕對不敢這樣罵我。而且我有妻小，任何人也不許侮辱我的家人。」湯瑪斯認為有些人仗著自己是觀眾就敢辱罵球員，其實這在所有場合都是不允許的。

那兩位觀眾的姓名也被記錄，遭到禁看球賽1年的處分，已購買的季票都被取消。湯瑪斯在事發和賽後始終保持冷靜，他只是溫和的勸解：「別這樣，老兄，請別這樣做。」

湯瑪斯挺有本領卻時運不濟，進入聯盟8年多就換了7支球隊，看盡人情冷暖。本季是他首季效力巫師，場均13.6分、4.8助攻。湯瑪斯生涯前8年總薪資約3100萬美元，本季巫師給他的是232萬美元底薪合約，禁賽兩場還會扣掉他兩場的薪水。對此他終於忍無可忍，推文「狗屁！」

Bullshit! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) December 22, 2019

(中時電子報)