《星期日泰晤士報》爆料，一家中國廠供應給特易購具慈善性質的聖誕節卡片是出自於被強制徵用的勞動力，英國零售百貨業龍頭特易購（Tesco）周日回應表示，已經暫停在該中國廠的生產。

特易購表示，經媒體報導後，公司已經開始調查這家在中國的節慶卡片供應商－浙江雲廣印業。

《星期日泰晤士報》報導，倫敦南部一名6歲的小女孩發現從特易購買回來的卡片盒裡有一張卡片留有求助訊息，留言者自稱是在中國上海青浦監獄服刑的外國囚犯，被迫違背意願勞動，訊息中除了請求協助、通知人權組織外，並要求聯繫一位名為韓福瑞（Peter Humphrey）的人。

韓福瑞曾是一名記者，同時從事企業調查工作，因激怒中國政府曾在中國入獄兩年，也曾待過這座青浦監獄，他在接受BBC訪問時表示，他應該知道留下求助訊息的人是誰，但不會指認此人，擔心他會因此受到報復。

特易購表示對此事感到震驚，公司永遠不會容許供應鏈裡有囚犯工人。特易購並表示每年都從聖誕卡銷售所得中，向英國心臟基金會、英國癌症研究中心（Cancer Research UK）和英國糖尿病協會（Diabetes UK）捐款30萬英鎊（39萬美元）。

(時報資訊)