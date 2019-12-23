台積電(2330)上周四(19日)除息行情不如預期，外資上周轉賣超台積電65460張是最大主因。台積電經過兩天股價創高後拉回，今早開高0.5元至329.5元，盤中漲2元回到331元。

台積電ADR上周五收57.93美元，下跌0.03美元或0.05%，折合新台幣每股約350元。上周五，外資擴大賣超19675張，上周全周，外資賣超台積電65460張，列為賣超個股首位。

台積電挾先進製程技術領先優勢，法人看好，台積電將是5G時代主要受惠者，將囊括蘋果（Apple）、華為、高通（Qualcomm）與聯發科訂單。也將帶動明年首季業績不淡，明年全年營收將高成長，預估比今年增長15~20%。

台積電19日除息行情不如預期，但外資對於後市仍不看淡，目標價幾乎都從350元起跳。

台積電第2季現金股利於上周四(19日)除息，每股配發2.5元，開盤參考價342元。台積電19日開低走低。先前隨著前景展望樂觀以及壓寶填息行情，台積電上周二股價收盤創下345元新高，上周三股價收盤344.5元為歷史次高價，但上周四台積電除息行情失靈，短期技術面偏弱。

台積電今年起改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，並於10月17日發放，第2季現金股息每股2.5元，上周四(12月19日)除息，總金額648.25億元，預計明年1月16日發放。

(時報資訊)