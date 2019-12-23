晟德(4123)考量為澳優集團長遠戰略佈局，並表對顏衛彬先生做為澳優乳業核心管理人員的全力支持，集團擬轉讓部分澳優乳業股權，本交易完成後，晟德集團對澳優乳業持股為21.77%，仍為其主要股東。此交易仍待相關政府或監管機構等同意後方告完成。

晟德董事會決議通過本公司及子公司玉晟生技擬轉讓澳優乳業(HKG：1717)共1.55%股權，計2,500萬股予致美集團，交易金額為港幣2.25億元(約新台幣8.5億元)，每股交易價格為港幣9元，處分利益約新台幣3.51億元。

晟德說，加計此次由晟德集團轉讓的2,500萬股股份與另一從獨立出售股東所轉讓的1,000萬股股份，致美集團在交易完成後對澳優乳業持股將為2.2%。致美集團是在英屬維京群島新註冊成立公司，並由大陸長沙市及長沙市望城區多個投資平台及澳優乳業董事會主席顏衛彬先生擁有。

(時報資訊)