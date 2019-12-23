台股權值王台積電上周19日除息2.5元，市場原先預期有望上演9月秒填息行情，然而股價卻接連下挫，台積電卻陷貼息窘境，兩日股價總計下跌13元，對此，資深半導體產業分析師陸行之在臉書先是貼出陸系外資看好台積電股票評級以及目標價的消息，再列出一些外資分析師先前對台積電股價較為保守的看法，就看看這些分析師如何自圓其說。

台積電股價大跌，外傳是陸系外資大倒貨，公務員退撫基金22日就公告，由4家投信得標各50億元代操基金，讓內資接手買盤力道，政府想在在年前力守台股萬二大關意味濃厚。

陸行之前日前貼出一條陸系外資華興資本，看好高效能運算（HPC）相關訂單將在2020年下半年爆發，對先前5G行動裝置客戶過度下單（overbooking）的擔憂得到舒緩，台積電對於產能布局也是積極擴張的態勢，從在南科投資興建的晶圓18廠，主要供應5奈米以下先進製程，5奈米製程也被市場視為大陸5G行動裝置大廠生產主力，因此該陸系外資將台積電股票投資評等調升為「買進」，目標價也一股作氣超車外資圈，達到390元價位。

然而，台積電除息行情不如預期表現，更有許多散戶追高參加除息，卻慘遭套牢。陸行之列出一些分析師對於台積電股價表現，分別為CIMB分析師Peter的Reduce、晨星（Morningstar）分析師Abhinav給予Sell、Bernstein 分析師Mark Li、Aletheia Capital的Stefan給予Hold。提出評價時間仍維持在10家外資上一波(10月17日台積電第三季法說會前後)上調台積電目標價的時間，仍有二個持有，兩個賣出，就等著這些外資分析師以後怎麼自圓其說，可能是在等下一波庫存整理下行周期，或是等美國降低禁售華為的企業技術門檻到10%，繼續撐著，總有一天會對。

(中時電子報)