21日罷韓大遊行聲稱有50萬人，但卻被發現拉起的綠色巨大布幕下沒有人潮，遭疑人數灌水。今（23）日上午韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千，也在臉書開嗆。

（圖／翻攝孫大千臉書）

孫大千表示，「吹牛至少也要打一下草稿」，對於罷韓聲稱有50萬人，庶民夥伴們不是怕了，「是笑了！」認為活動主辦單位在人數上稍微灌水，製造聲勢，原本也無可厚非，但如果灌水灌得太誇張，那挺韓大遊行「應該有快80萬人了！」

而罷韓遊行批著Wecare高雄的外衣，實際上做的是民進黨要光復高雄的工作，孫大千直批這樣的行為根本是「掛羊頭賣狗肉」，想問「會不會覺得有一點欺騙高雄市民呢？」原來在Wecare高雄心中，高雄市一直都是屬於民進黨的。

孫大千說，也許民進黨有自知之明，之到陳菊團隊的政績拿不出檯面，只好用一個Wecare來掩飾真正的身分和目的，還虧韓國瑜幫陳菊收了這麼多爛攤子，「前朝官員這樣做會不會有一點恩將仇報呢？」

網友也相當憤慨，留言表示「民進黨騙下去」、「我好怕～怕他們輸不起」、「還找外籍人員助陣！『光復高雄』要靠外力支援！」「輸不起恐怖的奧步就會出現，香港這一批人不得不防。」「以為自己人數很多了，要去見識見識韓市長的場子才知道什麼叫多，井底蛙！」

(中時電子報)