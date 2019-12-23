三千年「非遺」古阿井冬至解封取水。（照片取自中新網）

「己亥年冬至日夜……」古老的更聲，提醒又是一年歲寒。在山東東阿古城封存了一年的古阿井又在同一時刻解封開啟，人們對冬至文化的遙遠回憶被再度喚起。

冬至是二十四節氣中一個非常重要的節氣，是北半球氣候和季節逆轉的關鍵節點，中國古代素有「冬至如年」的說法。位於山東聊城市轄東阿縣古城中的古阿井，是傳說中「中國四大寶井」之一，相傳為上古神農氏發掘。因受到唐太祖李世民禦封，古阿井自唐代以來只有每年冬至日開封取水時能同世人見面一次。此井現已為山東省省級重點文物保護單位。

古井井口當晚披上了節日盛裝，井口正北，一座六角碑亭正面額題「濟世壽人」四字，亭中龜馱石碑，篆刻「古阿井」三字。兩側石柱均刻有讚美古井水妙用的楹聯。數十盆篝火將古井四周照亮，「祭天地」「啟井封」「汲水」「燃桑柴火」……來自全國各地的近千名觀眾觀摩整個取水煉膠過程。

按照中醫理論，冬至日至陰阿井水能夠煉出上好的阿膠，冬至夜取水便成為國家級非物質文化遺產東阿阿膠製作技藝的重要儀式。該技藝的代表性傳承人秦玉峰當天率徒弟一同祭告天地，開古阿井取水。取水完畢後古阿井將繼續封存，次年冬至才可再次解封。

(旺報 )