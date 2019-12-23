國際半導體產業協會（SEMI）日前公布，北美半導體設備11月出貨金額達21.21億美元，改寫15個月以來新高，SEMI指出，11月出貨金額表現強勁態勢，可望一路延續到年底。

SEMI於20日公告北美半導體設備11月出貨金額為21.21億美元，月增1.9%、年增9.1%。

SEMI日前公布最新報告亦指出，原估2019年全球晶圓廠設備投資將較2018年衰退18%，但下半年在邏輯晶片成長力道強勁，加上記憶體投資亦開始升溫，因此將今年全年晶圓廠設備投資金額年減幅度預估修正為7%，減幅大為縮小。

整體來看，半導體產業市場於2019年上半年受到美中貿易衝擊，影響產業投資意願，但進入下半年之後，台積電不斷朝向先進製程發展，領軍邏輯晶片市場投資金額放大，加上記憶體需求明顯升溫，因此投資紛紛回籠。

由於預計北美半導體設備出貨金額12月將持續成長，且SEMI預期2020年，記憶體投資力道可望顯著回溫，帶動明年全球晶圓廠設備投資創新高，對台廠有利，像是設備相關供應商如京鼎(3413)、帆宣(6196)及EUV光罩盒製造商家登(3680)等廠商明年接單將可望持續暢旺，推動業績成長。

另外，受惠台積電需求持續，半導體設備洗淨廠世禾(3551)洗淨訂單持續增加，法人預估世禾第四季營收可保持年成長，可望再度改寫單季歷史新高，全年營收上看雙位數成長幅度，近來股價亦相對強勢。

(時報資訊)