《商情》避險需求下降，打壓上周五紐約期金走軟 10:002019/12/23 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求下降，打壓上周五紐約期金走軟；因中美貿易協議雙方取得共識，以及第三季美國國內生產毛額(GDP)成長2.1%，符合市場預期，導致貴重金屬避險需求下降，進而打壓期金走軟；此外，美國股市續創紀錄高點，亦打壓市場對黃金的投資意願，短期內金價恐承壓。 終場2月黃金跌3.5美元，報每盎司1480.9美元，3月白銀漲0.07美元，報每盎司17.22美元，1月白金跌21.7美元，報每盎司913.8美元，3月鈀金跌92.1美元，報每盎司1808.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #需求 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》美元走強，打壓周三紐約期金走軟 10:002019/12/19 財經 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 《半導體》威盛再添小金雞，威鋒明登興櫃 10:342019/12/19 財經 台商返鄉投票加開班機？陸委會：正進行溝通 17:242019/12/19 財經 台股逐洞賽－運達投顧分析師洪任浚 17:472019/12/19 財經 壽險業先顧淨值 棄守避險 04:092019/12/20 財經要聞 《半導體》Q4獲利遇亂流，精測力守「千金」 10:512019/12/20 財經 《鋼鐵股》鎳價Q4走跌，不鏽鋼廠獲利恐受抑 11:592019/12/20 財經 《半導體》後市轉強＋法人偏多，欣銓登近5月高價 12:332019/12/20 財經 挺年關周轉需求 銀行為客戶提前備案 22:402019/12/21 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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