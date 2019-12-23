避險需求下降，打壓上周五紐約期金走軟；因中美貿易協議雙方取得共識，以及第三季美國國內生產毛額(GDP)成長2.1%，符合市場預期，導致貴重金屬避險需求下降，進而打壓期金走軟；此外，美國股市續創紀錄高點，亦打壓市場對黃金的投資意願，短期內金價恐承壓。

終場2月黃金跌3.5美元，報每盎司1480.9美元，3月白銀漲0.07美元，報每盎司17.22美元，1月白金跌21.7美元，報每盎司913.8美元，3月鈀金跌92.1美元，報每盎司1808.9美元。(商品行情網)

(時報資訊)