金管會證期局表示，核准柏瑞投信申報募集開放式債券型「柏瑞ESG債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「柏瑞ESG債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由北富銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起屆滿3個月後，整體資產組合的加權平均存續期間應在1年以上。自成立日起6個月後，投資於國內外「符合ESG投資概念」國家或機構所保證或發行的債券總金額，不得低於該基金淨值的60％。

上述國內外「符合ESG投資概念」國家或機構所保證或發行的債券，係指該債券發行人或保證人（含其集團母公司）為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業社會責任指數、或彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球綜合債券永續指數的指數成分發行人或保證人。

(時報資訊)