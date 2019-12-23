《港股》恆指開漲0.55％，創7月30日來新高 10:002019/12/23 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中首階段貿易協議進展樂觀，上周五美股再創收盤新高，以及英國脫歐前景明朗，周一香港恆生指數開漲0.55%，為28024.62點，收復28000點大關，創下7月30日來新高。國企股(H股)開漲0.31%，為11064.86點。 藍籌股普遍上揚，創科實業漲2.39%，領漲藍籌股。阿里巴巴開漲1%，報209港元，再創新高。美國總統川普上周六在佛州的一場活動上表示，美國與中國才剛在貿易協議上取得突破，「很快」就會簽署首階段協議。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 加工區營業額 拚4千億新高 04:102019/12/19 產業．科技 亞太地區股息 2020年將創歷史新高 11:112019/12/19 財經 股跌匯漲 新台幣創一年半新高 16:172019/12/19 財經 《金融》金融業前11月賺逾6211億元，拚戰全年6500億元新高 08:012019/12/20 財經 《汽車股》外資給力，和泰車飆天價 11:082019/12/20 財經 美上周對陸出口豬肉 創10個月新高 11:132019/12/20 財經 尖牙股指數創歷史新高 領漲美股 14:252019/12/20 財經 《韓股》美中局勢樂觀，韓股站上近8個月新高 15:572019/12/20 財經 北美半導體設備出貨 15個月新高 04:092019/12/21 財經要聞 出貨放量 力成Q4營收拚新高 04:102019/12/23 證券．權證 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。