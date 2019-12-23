美中首階段貿易協議進展樂觀，上周五美股再創收盤新高，以及英國脫歐前景明朗，周一香港恆生指數開漲0.55%，為28024.62點，收復28000點大關，創下7月30日來新高。國企股(H股)開漲0.31%，為11064.86點。

藍籌股普遍上揚，創科實業漲2.39%，領漲藍籌股。阿里巴巴開漲1%，報209港元，再創新高。美國總統川普上周六在佛州的一場活動上表示，美國與中國才剛在貿易協議上取得突破，「很快」就會簽署首階段協議。

(時報資訊)