欣欣大眾董事長詹鴻圖，在百貨業經驗長達28年，去年1月接任董座，打破欣欣大眾董事長一向為軍系背景出身的傳統。詹鴻圖24歲兒子詹竣宇，目前無業，獨自在新北市三重租屋居住，似乎不想當靠爸族，不料卻涉入詐團。

檢警調查，該詐欺機房假冒是大陸電商龍頭阿里巴巴旗下天貓，打電話向大陸民眾謊稱訂貨被設定成分期付款，如不限時繳費就會多扣款項，向多名大陸民眾詐騙，今年7月中旬在胡志明市破獲該機房，逮捕17名台嫌，其中7嫌事後竟趁越方看管疏漏，從2樓跳樓逃逸，其餘10嫌在8月6日押返回台。

檢警查出，詹嫌友人負責在台招募成員，再由出國經驗豐富的詹嫌出資帶團前往越南，並懷疑機房內的網路設備等，可能都是由詹嫌出錢架設，上月至其三重租屋處將他逮捕。詹嫌應訊時態度配合，但檢方認為他涉及詐欺罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。

檢方調查時，詹竣宇後坦承，他原本在廈門經商，經商失敗後，不想靠家裡，因為他曾有留學澳洲的背景，被在廈門認識的朋友找去越南幫詐騙集團成員當助理兼翻譯，並回台協助招募機房人員，事後感到十分後悔。

檢方查出，詹可從詐騙所得1.5％抽成，依平均每月約500萬元詐騙總額計算，月收入約7.5萬元。

至於刑事局自越南帶回的10名詐團嫌犯，涉嫌從2019年5月起，以旅遊名義赴越詐騙，每月薪水2萬元，檢方日前已先起訴這10嫌，並進一步追查詐團首腦。

(中時 )