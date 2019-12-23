以色列有關當局今天更改成命表示，將特允加薩走廊（Gaza Strip）基督徒在耶誕假期間到訪伯利恆、耶路撒冷等聖城。

路透社報導，以色列視伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）為恐怖組織，對於哈瑪斯集團所控制的加薩走廊地區人民遷移及外訪，向來嚴予管制。

以色列軍方對巴勒斯坦人聯絡單位國防部政府領土活動協調處（COGAT），一改往常耶誕節政策，於12日表示，依據「安全命令」，加薩基督徒將准國外旅行，但不准到訪以色列或約旦河西岸（West Bank）占領區。

耶路撒冷的基督徒領袖譴責最初這項入境禁令，表示將陳情以色列有關當局，要求予以解禁。

COGAT今天在推特改而宣布，對於加薩基督徒在耶誕假期間的旅行，主管決定擴大便利措施，因此將根據安全評估，簽發耶路撒冷與約旦河西岸的入境許可證，對象不限年齡。

加薩走廊約有200萬人口，基督徒僅約1000名，多數屬希臘正教。

去年以色列核准近700名加薩基督徒，前往耶路撒冷、伯利恆、拿撒勒（Nazareth）及其他聖城旅行，這些城市每到耶誕季皆吸引數以千計的朝聖者。

(中央社)