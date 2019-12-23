減肥與暴肥的關鍵差在飯後一個動作，影響消耗多少熱量。減肥教父邱正宏醫師表示，飯後躺下一小時只能消耗60大卡，坐著消耗90大卡，站起來、走路消耗120大卡。因此飯後坐起來、站起來，消耗的熱量就比躺下來的多，且因為血流往肌肉移動，腸胃消化率與吸收率也會下降，吸收的熱量跟著減少。

邱正宏在Youtube表示，「一來一往你知道這差距多大嗎？」並舉小S與大S當例子，前者是喜歡爆汗的感覺，後者是婚前愛逛街、婚後愛網購，唯一不變的就是躺下。所以小S生了3胎身材都沒變，大S生完第一胎就嚴重爆肥，後來努力減重才回到苗條身材。「差別就在於躺下，會害人胖成豬」。

邱正宏表示，「如果你想減肥，千萬要戒掉吃飽沒事就躺下的壞習慣」，多站起來走走，讓吃的熱量進到肌肉去燃燒或儲存，少掉脂肪才不會不知不覺變成豬。有國外研究發現，每天多站個2~3小時，不只能減重，還能預防慢性病、減少罹癌風險，甚至還有延長壽命的效果。

翻攝自 youtube

(中時電子報)