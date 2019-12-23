大陸台企聯總會長李政宏。（藍孝威攝）

蔡英文總統下達動員令，要求民進黨黨籍立委在年底時，《反滲透法》務必在立法院闖關通過。許多台商對此憂心忡忡，擔心蔡政府企圖藉由此法，讓台灣的言論自由倒退回戒嚴時代。

大陸全國台企聯今天（23）日在北京舉行年度會議，國台辦主任劉結一出席致詞。比起往年，今年台企聯的年會相當低調，劉結一在會前不想受訪，由飯店保安人員築起人鏈隔開媒體，也不准台灣媒體進入會場採訪，就連進入會場的大陸央視和新華社等央媒，都在聽完開場白5分鐘後就被請出場。

北京台商協會會長章啟正在會前受訪時表示，《反滲透法》是很犀利的一部法令，外界無法透視法令所涵蓋到所有內容，希望政府單位要謹慎研究，不要讓它對在陸台商形成經商或來參訪時造成難處。

身為台商會長，是否擔心成為被滲透的對象或是滲透來源？章啟正表示，「我不擔心。我們來大陸主要就是經商，做好生意，並且尊重本地的法律。」

針對《反滲透法》即將在12月31日通過，有輿論解讀，目的是不讓台商返台投票。章啟正提醒，「這只會引起反效果，讓台商更想回台灣投票，因為反滲透法完全是不合理的條文，多年來從來沒有一個政府像這樣蔡英文政府這樣，令人懷疑是否要讓台灣重返戒嚴時代？」

此外，大陸台企聯總會長李政宏表示，眾多台商當然非常擔心《反滲透法》，因為現在兩岸交流這麼密切，不管是經濟、文化、旅遊交流都非常密切，「大家有沒有考慮到陸配？兩岸婚姻？台資企業和大陸國營企業的合作？這些關係裡面充滿很多無法解釋的空間，而且行政裁量權又掌握在政府機關手裡。」

「這個法最糟糕的地方，就是跳過檢調程序，政府有絲毫懷疑你的地方，就可以請你去調查」，李政宏表示，刑法有規定，「法無明文規定不為罪」，檢調機關原本是要證明民眾無罪的，但是《反滲透法》卻要求廣大赴大陸交流的台灣民眾及台商，自己證明自己無罪。「用政治來解決法律的問題，是很糟糕的一件事。」

此外，不少台商會長在當地的政協擔任特邀委員，在開會時可以列席旁聽，是否也可能成為被蔡政府扣帽子的原因？

李政宏憂心的說，「當然很有可能！解釋裁量權握在政府手裡。如果有台胞在大陸參加任何當地政府的會議，回台灣之後，是否會被檢調約談，要去解釋很多事情？例如台商在大陸享有優惠支持，或是台生申請獎學金、大陸國家重點科研項目，是否違法？」

(中時 )