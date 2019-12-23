年關將近，民眾成為詐騙集團目標，家住桃園市觀音區蔡姓老翁，加入交友軟體結識網友，詐騙集團偽裝投資使老翁信以為真，欲轉帳3萬3千元現金，楊梅警方接獲銀行通報，到場協助，順利保住老翁錢財。

楊梅警分局新屋分駐所警員到達銀行，看到白髮蒼蒼的老翁，已經填好轉帳單據，站在櫃台前向銀行行員詢問要如何操作轉帳，警員展現積極耐心向老翁細心求證，蔡姓老翁才慌張表示，透過通訊軟體結識網友，對方請他投資販賣皮包，要求先轉帳3萬3千元給公司。

蔡姓老翁在警員解釋下，知道自已被詐騙，還生氣撕掉轉帳單據，感謝警方及銀行行員共同阻止他轉帳，要不然下個月不知道怎麼過年。

楊梅警分局長林信雄表示，對於防止詐騙絕無假期，呼籲民眾如有接到類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )