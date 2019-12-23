麗臺(2465)切入健康醫療產業，今年5月引進開發出指尖式血氧機之新團隊，產品市占在國內已居冠，預計最快於明年第一季還將可取得FDA認證，加上其既有在自律神經、心臟衰竭及心血管疾病等檢測產品的優勢，再結合大數據及深度學習應用提供的整套AI雲端健康管理照護解決方案後，將可望在明年後爆發較大的成長力道。

截至今年11月為止，麗臺累計合併營收來到32.69億元、年增近12.9％，再刷新近11年來新高。麗臺上周舉行法說會，董事長盧崑山指出，今年度營收估將能保持這樣的成長幅度。惟截至今年第三季為止，其稅後淨利為赤字、虧損2,300萬元，累計稅後每股虧損0.43元，不過營業利益率已轉為正數。

麗臺目前資本額5.36億元，員工數350人，三大事業處包括：電腦事業處、智慧醫療事業處以及大數據事業處。麗臺科技為NVIDIA 授權之深度學習機構(DLI)，由獲得NVIDIA DLI講師資格的麗臺講師授課。於中國與臺灣完成近500場學校培訓與企業培訓，橫跨學校、金融、IT、醫療及汽車製造等多領域。

麗臺目前仍先以深耕臺灣市場、進駐醫學中心為主要策略，後續並逐步擴展至東南亞、中國、甚至是美國市場，加速其智慧醫療事業的經濟規模，期成為未來公司的重要營運動能。

麗臺在繪圖卡、電腦及伺服器等本業營收比重仍逾96％，產品線橫跨GeForce系列的遊戲顯示卡、工作站級的繪圖卡Quadro系列，到支援伺服器的高速運算卡Tesla系列，今年在NVIIDA推出具及時光影追蹤功能的RTX系列後，麗臺也已推出RTX工作站產品。

(時報資訊)