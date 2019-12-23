安克生醫(4188)旗下的安克呼止偵今年第四季取證，2020年將正式展開銷售，將為營運添加新的成長動能。

安克生醫研發結合人工智慧與超音波醫療影像判讀的兩項智慧創新醫材「安克甲狀偵」、「安克呼止偵」均已取得美國FDA、歐盟CE和台灣TFDA上市許可。「安克甲狀偵」已於國內、國際推廣銷售，「安克呼止偵」則在今年第四季取證，2020正式展開銷售。

安克生醫李伊俐總經理表示，安克生醫是全球少數同時擁有獲國際FDA法規認證實力、商品化能力、持續發展核心技術的創新AI影像醫材公司，並擁有含AI智慧影像與深度學習的專利共43項，持續與國際歐美的醫療專科醫生、教授進行上市後臨床研究，增加臨床使用經驗與擴大產品應用，進而創造更大的市場價值。

勤業眾信近期公布2019年「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」Fast 500名單，安克生醫（4188）以營收成長率615%首度進榜，並搶進台灣Top10。

(時報資訊)