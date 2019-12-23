獲利回吐，上周五國際原油期貨收跌；受到中美貿易局勢的樂觀進展，進而提振多頭士氣，油價在連續六個交易日收漲後，出現獲利了結賣壓，因美國原油產量持續上升，仍威脅著減產努力，打壓油價反轉回跌，其中美國原油跌1.2%，周漲0.8%；倫敦原油跌0.6%，周漲幅達1.4%。

美國NYMEX-2月原油期貨收跌0.74美元，報每桶60.44美元，1月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.02美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收跌0.40美元，報每桶66.14美元。(商品行情網)

(時報資訊)