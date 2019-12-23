《國際油價》獲利回吐，上周五國際原油期貨收跌 10:172019/12/23 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 獲利回吐，上周五國際原油期貨收跌；受到中美貿易局勢的樂觀進展，進而提振多頭士氣，油價在連續六個交易日收漲後，出現獲利了結賣壓，因美國原油產量持續上升，仍威脅著減產努力，打壓油價反轉回跌，其中美國原油跌1.2%，周漲0.8%；倫敦原油跌0.6%，周漲幅達1.4%。 美國NYMEX-2月原油期貨收跌0.74美元，報每桶60.44美元，1月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.02美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收跌0.40美元，報每桶66.14美元。(商品行情網) (時報資訊) #原油 #期貨 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》原油庫存下滑，周三國際原油期貨持穩 10:002019/12/19 財經 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 搞笑！美貿易夥伴名單驚見黑豹故鄉瓦干達 16:152019/12/19 國際 期貨鑽石獎表揚金融菁英臺灣期貨規模日增 04:102019/12/20 證券．權證 《國際油價》多頭買盤支撐，周四國際原油漲至3個月高點 10:002019/12/20 財經 買F16V或獅鷲 菲要砸331億 12:062019/12/22 軍事 油價再漲！汽柴油各調漲0.3及0.4元 13:052019/12/22 財經 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 經濟好轉、OPEC＋減產 油價有撐 04:102019/12/23 投資理財 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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