華南金(2880)旗下華南銀行將於今日下午舉辦南榮開發、元瑞開發及智凱開發「世界明珠」300億元聯貸案簽約典禮。

南港輪胎「世界明珠」，該案歷經十年都市計畫審查通過，成為東區門戶計畫中自辦都更通過第一案，總銷上看1,000億元。「世界明珠」預計年底完成住宅的接待中心後進行潛銷，明年總統大選後正式開案，每坪開價破150萬元、寫下區域新高。張境在強調，現在市場主力買盤以剛性需求的自住客為主，不僅低總價產品活絡，置產客戶在有感大坪數產品價格下跌10~15%後也逐步回籠，認為這股買氣可望力抗總統選戰干擾、續航到明年。

市場認為「世界明珠」案可望再寫當年「帝寶」在創下的豪宅奇蹟，由於負責代銷的團隊即為銷售「帝寶」的甲山林廣告，而營造廠則由中鹿營造及華熊營造操刀，業主南港輪胎更是耗盡心思，打造出南港第一指標大案。

世界明珠案目前採潛銷的方式，預計明年5~6月正式銷售，全案不僅賣給台灣人，也放眼全球的華人，因此預計也在香港、上海、洛杉磯、溫哥華等地成立辦公室銷售。

(時報資訊)