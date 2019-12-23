模特兒出身的資深女星包翠英，過去以性感魔鬼身材與自身才華闖出一片天，是台灣名模始祖鳥之一，而如今55歲的她，開設了模特兒經紀公司，日前更扛下2020冬季紐約時裝週新秀設計師與模特兒台灣選拔賽的重任，擔任秀導，事業闖蕩出好成績，而感情部分雖有穩定交往對象，算了算兩人交往超過20年，竟始終沒結婚，包翠英如今鬆口揭開原因，讓人聽了心酸酸。

資深名模包翠英有穩定的戀情，但是卻遲遲未結婚，據《自由時報》報導，包翠英有名小她5歲的男友，兩人「姊弟戀」到現在已經26年，包翠英透露交往早期男友曾經希望結婚，是她不肯，堅決抱持不婚主義，讓男友不解，然包翠英說：「我們在一起很久了就像家人，只差那一張證書沒什麼了不起」。

關於不想結婚的態度，包翠英非常堅決，還有一點是因為「現在離婚的人那麼多，幹嘛結？」，也跟男友說如果不能接受就散了沒關係，然男友最終接受，兩人同居了20多年，而原本是公司海外部經理的男方，在今年退休了，樂得跟愛人一起開始事業第二春，兩人一起在汐止開了私廚「翠御坊」。

(中時電子報)