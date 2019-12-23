距離投票日只剩下半個多月，前日本駐台代表沼田幹夫近日受邀到東京演講，對於藍綠韓蔡總統候選人的評價。他坦言，雖然韓制定政策等能力看似薄弱，但「韓不論跟誰見面都很謙虛、低姿態，讓人感覺很舒服，這種能力不容小覷」。網友看完怎有些傻眼認為，「必須承認，韓口才、個人魅力真的強」。

據《中央社》報導，沼田幹夫22日受日本李登輝之友會之邀，在年終餐會上以「日台關係的現狀與展望」為題，發表他對台日未來看法。對於2020總統大選，沼田認為，雖然目前蔡英文民調領先20%，但他預估最後投票結果，韓蔡差距可能在5%之內。

對於蔡英文的印象，沼田認為，蔡有能力、堅毅力和清廉，可惜的是缺乏像「教主」般的號召力。沼田更以宴會來做比喻，「在宴會有人是『炒熱』氣氛的，但蔡英文適合當『降溫』角色，如果下鄉拉票是會跑票的。問題就出在這裡」。

而韓國瑜的特質則完全相反，沼田幹夫說，雖然他制定政策、行政能力極弱。但「韓國瑜不管跟誰見面都很謙虛、低姿態，讓人感覺很舒服，且談話也相當有趣，忍不住就會被吸引，這種能力不容小覷」。

相關訊息被轉傳至批踢踢政黑版，網友則表示，「韓國瑜真的有口才+個人魅力很強必須承認聽他講完話，情緒被煽動起來的時候會恨不得立刻投韓然後把選票投韓」、「韓覺得不能小看」、「穩了」。

(中時電子報)