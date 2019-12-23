林俊傑（JJ）近日在家鄉新加坡舉辦一連二場「聖所2.0」世界巡迴演唱會，這套升級版大型戶外巡演，3月起唱遍大陸各城市，場場引起轟動，台灣媒體不時報導JJ所到之處打破無數紀錄，令不少歌迷期盼「聖所2.0」航向台灣，回到孕育JJ走紅之地開唱；不過，JJ所屬經紀公司JFJ Productions於21日宣布「新加坡為年度最終場。也是『聖所2.0』亞洲最終場」，意指台灣歌迷無緣欣賞JJ出道以來的第一套大型戶外演唱會，讓不少人感到失望！對此，JFJ Productions回應：「台灣部份我們會有一些不一樣的規劃，但一定會回去，還在計劃中。」至於規劃內容、何時回台灣則未具體說明。

新加坡歌手林俊傑出道超過16年，當年他隻身來台發展，2004年憑藉〈江南〉一曲從台灣紅到對岸，如今成為兩岸三地歌王，演唱會、商演、代言等活動不斷，還被譽為「新加坡國寶」，一路走來，除了JJ本身不斷的努力與堅持，廣大歌迷支持、媒體報導都是推手；不過，JJ近幾年似乎有意隔絕台灣媒體，減少近距離見面機會，不僅發片、啟動新巡演等活動，甚至連他擔任公益大使，都是以直播方式舉行記者會，不知是否為了減少負面新聞報導、降低狗仔跟拍才如此安排。

JJ這兩天在新加坡國家體育場一連舉辦兩場演唱會，共吸引8萬觀眾入場破紀錄，也成為首次在新加坡國家體育場連續兩晚開唱的華人歌手；「聖所」巡演歷時近兩年，共完成66場、吸引超過160萬觀眾進場欣賞，打破JJ出道以來，單一套巡演累積總觀眾人數的紀錄。在演藝成績不斷突破之餘，期盼JJ別忘了台灣歌迷多年來如何一路相挺，實踐如他所屬經紀公司所言，將帶著不一樣的規劃重返孕育他演藝生涯初始地台灣開唱。

林俊傑的聖所2.0確定沒有台灣場。（JFJ Productions提供）

(中時 )