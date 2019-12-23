1.台積電(2330)：輝達執行長親口證實下一代7奈米GPU絕大多數仍將由其代工，早盤股價彈升至332元。

2.世紀鋼(9958)：外資連6個交易日買超，早盤放量衝上75.4元、突破季線。

3.台南-KY(5906)：擬積極併購，明年業績可望超車今年，早盤急拉漲停18.8元。

4.洋華(3622)：營運持續改善，外資偏多操作，早盤人氣爆發，股價觸及漲停。

5.亞光(3019)：受惠華為潛望式手機明年出貨大增，三大法人上周五連袂擴大買超計5006張，激勵今早股價一度漲停。

6.凌巨(8105)：上周五外資再轉買超，推升早盤股價彈升至14.75元，掙脫短均糾結。

7.群創(3481)：上周五外資回補買超17559張，帶動早盤股價彈升逾1.5%，再戰5日線。

8.台表科(6278)：漲多賣壓轉沉，上周五遭外資轉賣超3253張，衝擊早盤股價跌逾6%，痛失5日線、月線。

9.洋華(3622)：線型上揚+上周五外資轉買超，早盤爆量觸及漲停。

10.亞翔(6139)：Q4營運動起來，全年EPS可望站上2元，32元高檔未破，今早走高2%拚回前高。

11.帆宣(6196)：基本面強勁+外資態度偏多，股價回檔幅度有限，攻漲3%拚回90元。

12.雙鴻(3324)：5G帶旺散熱需求，外資上週天天賣超股價跌幅卻不深，市場信心回籠，今早上漲2%以上。

13.華園(2702)：上周六高雄藍綠大車拚，帶高飯店訂房率，股價歡笑攻高3%。

14.基勝-KY(8427)：擬售上海子公司，開盤直接跳空漲停。

15.潤泰新(9945)：業績具優勢且股價跌深，上周五外資大手筆買超逾4300張，今早走高重回5日線。

16.威盛(2388)：小金雞登興櫃題材，以及AI助攻，晨盤強彈逾7%，飆上3個月短波高價。

17.敦泰(3545)：新思不玩亞洲TDDI，外資憂受到波及，外資賣超近3千張，早盤續跌近3%，失守季線。

18.世芯-KY(3661)：外資再度轉賣超，股價持續向下修正，翻黑下跌逾2%，月線告失。

19.漢翔(2634)：結盟洛馬推動台灣成為F-16機隊亞洲維修中心，撇外資連3日賣超，晨盤帶量彈漲近3.5%。

20.超眾(6230)：5G散熱續發燙，買單再度湧現，早盤上揚逾4%，再寫逾3個半月高價。

21.昂寶-KY(4947)：明年營運可望重返正軌，股價修正後再啟漲勢，早盤上漲近2%，重返5日線。

22.恩德(1528)：5G增溫，接單報捷，明年營收年增上看1成，早盤多頭進場、漲近3%。

23.高力(8996)：外資連2日買超且擴幅，早盤放量勁揚、漲逾6.5%，登波段新高。

24.臺企銀(2834)：外資終結連3日買超，20日轉賣超，早盤在平盤上下震盪。

25.艾美特-KY(1626)：搶攻個人化小家電，明年業績拚增5%，20日賣超減幅，早盤多頭敲進，一度漲逾3%、收復月線。

26.系微(6231)：外資20日轉買超，早盤偏多操作、漲逾2%。

27.喬山(1736)：收購日本按摩椅龍頭六成股權，多頭掌聲叫好，晨盤聞訊走揚3%，一舉收復季線與半年線。

28.大東(1441)：法說會報佳音，激勵股價連拉三根漲停，收復10元票面，晨盤成交量放大至逾2600張。

29.榮群(8034)：Q4業績顯著回溫，激勵股價連兩日亮燈漲停，來到逾1年半高峰。

30.中和(1439)：獲外資相挺，近7日天天買超，晨盤震盪走高3%，重登月線。

31.美時(1795)：加速整合，營運拚向上，晨盤在買盤點火下走揚3%，進逼月線。

32.宏達電(2498)：CATCHPLAY＋獲利稱冠印尼，Q4營運可望轉盈，上周五獲三大法人聯手買超相挺，晨盤挾量衝高3.5%，重返40元並登上近5個月高點。

33.仲琦(2419)：11月每股賺0.08元，成長逾1成，近3日外資共買超2466張，晨盤放量衝高3%，改寫逾10年高價。

(時報資訊)