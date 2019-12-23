離岸風電水下基礎供應鏈明年起營運可望開始進入收成期，世紀鋼(9958)明年第1季隨著台北港南碼頭一期將開始投產，推升明年營收高度成長，法人預估該公司明年離岸風電產品營收將可望達到30億元之上，挹注明年總營收上看50億元，明年本業的營運表現也將比今年明顯增長。

世紀鋼自今年8月開始生產水下基礎產品後，營收逐月成長，11月營收2.93億元，年增96.37%，並創4年高點，今年前11個月合併營收19.83億元，年增率32.79%。公司第3季營收5.6億元，其中離岸風電貢獻約有2.4億元，展望第4季隨水下基礎訂單持續生產，營收估將超過6億元。今年全年營收估約26億元。

展望明年，世紀鋼明年第1季隨台北港南碼頭一期將開始投產，推升營收持續成長，法人估明年離岸風電產品營收約在30-40億元，2020年離岸風電營收占合併營收比重有望達到7成；鋼構業務亦受惠於台商回流以及基礎建設，明年需求看好，法人推估，世紀鋼明年營收可望挑戰50億元，比今年幾近倍增。

在營運方面，雖水下基礎生產初期，毛利率較低，但預估有約25%的水準，明顯高於鋼構業約6%，法人推估世紀鋼今年第4季離岸風電帶動，整體毛利率可超過15%，後續隨著技術成熟後，未來風電產品毛利率可望逐步提升至3成以上。

世紀鋼今年前三季全來自業外挹注EPS達2.91元，全年EPS估可逾3元；明年在離岸風電開始展現成效，法人估明年全年獲利可望維持今年水準，後年獲利成長可望進一步加溫。

(時報資訊)