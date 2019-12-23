精誠(6214)與經濟部工業局、桃園市政府攜手合作，透過經濟部工業局的「智慧城鄉生活應用補助計畫」，協助桃園市政府打造全新的「行動申辦繳費通」平台，提供「行動申辦」、「多元支付」、「行動憑證」、「響應式網頁（RWD）設計」、「MyData串接整合」5大創新科技應用，讓桃園市民眾可以享有「單一窗口，全程服務」的便利生活。

精誠指出，為貼近民眾使用體驗，精誠特別在「行動申辦繳費通」平台導入RWD設計模式，民眾透過任何行動載具或桌機都能順暢使用800種便民服務，也串接整合MyData系統，自動驗證民眾個人資料，透過「一站式」的數位政府服務，免去奔走各機關申辦業務的辛勞。

針對繳費項目，精誠也提供多元的繳費管道，除既有的電子付費與超商繳費，也新增LINE Pay、街口支付、台灣PAY、悠遊付等行動支付工具，讓民眾繳付122項罰鍰項目與330項規費項目及地方稅等，變得更加方便。此外，由於民眾過往在繳納查詢時，只能透過桌機版進行自然人憑證插卡驗證，精誠為滿足手機身分認證需求，特別導入創新的行動憑證驗證服務，並提供常用個人聯絡資訊紀錄功能，大幅節省民眾申請文件時間。

(時報資訊)