遠百(2903)前11月合併營收為346.76億元，為搶攻農曆年菜商機，遠百積極推出年菜搶市，受惠於聖誕節、跨年及農曆年消費商機，可望推升遠百今年12月及明年1月業績。

各大飯店餐廳、超商及百貨量販店看好農曆年菜龐大商機，積極進行異業結合搶市，遠百在一年當中選購禮品最大檔期農曆年也推出各項活動，推出金鼠年《Food星高照》春節禮品專輯，包括：遠百獨家 「香格里拉台北遠東國際大飯店」2020醉月樓外帶年菜、「Mega50餐飲及宴會」望月樓除夕團圓經典外帶年菜、「六福皇宮」開運椒麻豬肚雞湯、「越南東家羊肉爐」黑金蒜煲雞湯、「台北喜來登大飯店」比薩屋瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋及「晶華酒店」極致爐烤牛肉饗宴，結合各大知名飯店餐廳年菜，希望能推升今年的年菜銷售業績。

儘管今年因為暖冬及電商業者崛起，讓百貨業週年慶業績表現相對平淡，但雙11及雙12促銷活動，聖誕節、跨年及農曆年等年終消費旺季來臨，遠百11月合併營收攀升到51.92億元，月增53.44%，累計前11月合併營收為346.76億元，年減3.18%，在買氣延續下，遠百12月業績可望有不錯的表現。

(時報資訊)