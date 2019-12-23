2018年全球半導體設計產業受電子產品智慧化越來越高，以及人工智慧相關晶片陸續被開出，拉升全球半導體設計業產值向上成長至1186.24億美元，年成長24.2%，展望2019年，全球半導體設計業仍將持續成長，台灣IC設計產業包括聯發科、瑞昱、聯詠等營運表現也將相較2018年成長。

工研院IEK分析指出，受惠各類終端裝置導入半導體的含量越來越高，2019年全球半導體設計業仍將持續成長，另外SSD產品依舊熱賣，加上眾多廠商開始布局車用及智慧物聯網(AIoT)，也是持續推升需求的助力之一，全球半導體設計業2019年度將持續成長，2019年全球半導體設計產業產值將達1257.50億美元，年成長6.0%。

展望2019全年IC設計業，工研院IEK分析指出，聯發科(2454)在智慧家庭及ASIC(客製化晶片)相關業務可持續的成長，加上真無線(TWS)藍牙耳機持續熱賣嘉惠到瑞昱(2379)，且加上聯詠受惠到手機全面屏窄邊框的滲透率大幅提升，預期TDDI產品出貨量也將大幅成長，因為AI及ASIC開發需求，IC設計服務業業績也持續看好，預期台灣IC設計業2019年產值為6718億元，較2018全年成長4.8%。

國內IC設計產業未來布局，聯發科聚焦在5G及人工智慧(AI)等新技術，預期2019年5G、WiFi 6、車用電子及企業級ASIC將可望開始貢獻營收，2020年5G、ASIC業績比重將成長至一成，聯詠已陸續送樣到大陸手機品牌廠商進入認證當中，且聯詠(3034)已經開始進行光學指紋辨識及TDDI等兩種功能進行整合，瑞昱在TV SoC方面，因螢幕尺寸及2K往4K及8K解析度優化，使TV SoC產品單價續提升，以利於聯詠營運動能。

(時報資訊)