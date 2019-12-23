永遠的小太陽、兒童文學大師林良，23日上午7時在家中過世，享耆壽96歲。林良生前仍筆耕不輟，至今每週仍固定在《國語日報》寫專欄〈看圖說話〉，如今終於歇筆，不少作家在網路上感到惋惜。

林良三女、國語日報主編林瑋表示，父親2016年小中風之後，認真復健，身體狀況慢慢恢復，10月6日才剛過生日，與文友同聚，之後話變比較少，今天早上發現他已在睡眠中安詳離世。她表示，近來父親身體漸趨衰弱，〈看圖說話〉改由父親口述，她負責記錄，今天的國語日報上才刊出這週的〈看圖說話〉，最後一次將在下週一刊出。

林良一生奉獻給兒童文學，慣以筆名「子敏」發表散文，以本名為小讀者寫作兒童文學，著作和翻譯作品多達兩百冊，描寫家庭生活的經典散文《小太陽》歷久不衰，是台灣讀者最溫暖的閱讀回憶。

台東大學兒童文學研究所榮譽教授林文寶以「溫良恭儉讓」描述林良，他表示林良擔任國語日報主編、社長期間，編輯出版許多重要兒童文學作品，一九七○年代出版的《淺語的藝術》，啟蒙了台灣的兒童文學寫作。

林良最推崇中國兒童文學先驅豐子愷，因為他從生活中取材，他的作品，畫，大人、小孩都喜歡。林良本身也以此為寫作標杆。

林生前說，兒童文學作家的心中有兩種兒童，一種是「我要為兒童寫作」的概念式兒童，一種則是屬於親情的，一個個實實在在、有名字的兒童。他和豐子愷一樣，心中都有這樣實實在在的兒童朋友，這也是他至今寫作不斷的動力。

(中時 )