豐興調漲型鋼產品價格 每公噸漲400元 11:062019/12/23 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 豐興開出本週內銷盤價，調漲型鋼產品價格，每公噸漲400元、漲幅約1.95％，至於廢鋼收購價格和鋼筋價格都維持平盤。 豐興調整後，本週廢鋼收購牌價每公噸維持7,700元，鋼筋每公噸牌價維持16,100元，至於型鋼產品新牌價，為每公噸20,900元。 (工商 ) #價格 #豐興 #鋼產品 #收購 #鋼筋 也許您會感興趣 推薦閱讀 收購花生還要分黨派 農民怒：不排除下周二擴大行動 14:212019/12/19 生活 花生之亂延燒 蘇治芬、張嘉郡陣營互控 18:232019/12/19 政治 TOYOTA C-HR改款上市 規配升級 價格小漲 21:012019/12/19 消費 學者觀點－為非合意併購（敵意併購）正名 ─從大聯大收購文曄談起 04:102019/12/20 產業特刊 花生收購分黨派 農民怒嗆陳吉仲下台 04:102019/12/20 社會新聞 雲林花生之亂無解 張麗善：農委會把農民當籌碼 12:322019/12/20 政治 《鋼鐵股》買氣趨緩，估下周鋼筋不會漲 13:072019/12/20 財經 農委會設置專線服務農民 農糧三長輪番坐鎮雲林 23:582019/12/20 生活 盼花生之亂落幕 農糧署三長今起坐鎮雲林 15:422019/12/21 生活 還有9200萬花生收購金未撥 農糧署：周三前完成 12:162019/12/22 生活 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 1分鐘財經掃描》陸系外資大倒貨台積 台股新活水救援？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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