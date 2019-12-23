豐興開出本週內銷盤價，調漲型鋼產品價格，每公噸漲400元、漲幅約1.95％，至於廢鋼收購價格和鋼筋價格都維持平盤。

豐興調整後，本週廢鋼收購牌價每公噸維持7,700元，鋼筋每公噸牌價維持16,100元，至於型鋼產品新牌價，為每公噸20,900元。

(工商 )