一覺醒來時常發現，自己的手總是高舉呈「投降」姿勢嗎？醫師表示，這種人得頸椎疾病的機會恐大增，尤其長時間在辦公桌前低頭工作、長時間使用3C，習慣頭前傾、肩胛骨聳起姿勢的人更是高危險群。
復健科醫師林頌凱在「不開刀，治頸椎」一書中指出，頸椎痛的人常常到醫院看了好多科都找不出自己到底生了什麼病，但是這種不舒服卻似乎要了他的命，以至於晚睡不好，常常頭暈、頭痛、心悸胸悶，或感覺喉嚨老是卡著異物。當頸椎承受的壓力隨著低頭的角度增加，長期下來將導致頸椎退化，甚至長骨刺。
林頌凱表示，其實頸椎病有一個很簡單的自我檢測方式，就是把手舉起來，做類似投降的動作，這時身體會覺得比較舒服，這個檢測方法尤其適用於睡姿，因此如果睡醒時發現自己的手老是舉高高，得頸椎病的機會恐怕大大增加。林頌凱舉出下列幾種症狀，若近6個月的身體狀況，有3項以上符合，要開始注意頸椎的日常防護。如果有5項以上，而且經過注意仍未改善，就有可能已經罹患頸椎病，建議尋求專業醫師診療。
○頭頸肩經常覺得緊繃、僵硬、沉重，而且有特定的壓痛點。
○肩頸感到疼痛時，痛感會向肩膀和上肢延伸。
○按摩或者熱敷後，肩頸痠痛過沒多久又會再犯。
○曾發生過上臂和手指突然無力，手中物品會無預期掉落。
○上臂或手指經常感覺痠痛、麻木，有時還有觸電感。
○不定時的頭暈、頭痛，有時還出現天旋地轉。
○常常耳鳴。
○常覺得眼睛乾澀，容易流眼淚或視線模糊。
○轉動頭頸時會出現啪啪聲響，而且轉動角度變小。
○脖子轉到某個角度時會特別不舒服。
○身體虛弱，冬天常感冒、夏天常中暑。
○脖子非常怕冷，頭頸吹到冷氣就容易感冒。
○每次感冒幾乎都會頭痛、頭暈 。
○早上起來會落枕。
○頸部過去曾因車禍、運動傷害、跌倒或其他意外而受過傷。
○走路或站著時，突然有輕飄飄、重心不穩的感覺。
○突然覺得掛在脖子上的識別證、領帶特別重。
(中時電子報)
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