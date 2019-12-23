張國煒下機後看到媒體記者第一句話就是「好累喔！我要回去休息了。」（陳麒全攝）

機身編號B-58202的空中巴士A321-200neo的星宇航空二號機，日前在空中巴士德國漢堡廠交機後，董事長張國煒親自前往驗收接機，並飛經杜拜、越南岘港、高雄小港機場等地中停，23日上午7時58分順利降落桃園機場。（陳麒全攝）

機身編號B-58202的空中巴士A321-200neo的星宇航空二號機，日前在空中巴士德國漢堡廠交機後，董事長張國煒親自前往驗收接機，並飛經杜拜、越南岘港、高雄小港機場等地中停，23日上午7時58分順利降落桃園機場。（陳麒全攝）

機身編號B-58202的空中巴士A321-200neo的星宇航空二號機，日前在空中巴士德國漢堡廠交機後，董事長張國煒親自前往驗收接機，並飛經杜拜、越南岘港、高雄小港機場等地中停，23日上午7時58分順利降落桃園機場。（陳麒全攝）

機身編號B-58202的空中巴士A321-200neo的星宇航空二號機，日前在空中巴士德國漢堡廠交機後，董事長張國煒親自前往驗收接機，並飛經杜拜、越南岘港、高雄小港機場等地中停，23日上午7時58分順利降落桃園機場。（陳麒全攝）

星宇航空明年年初開航機票秒殺，編號B58202的第二架A321neo飛機在23日上午由董事長張國煒親自飛回桃園機場，他在下機後受訪時表示，目前交機都依照既定行程，還有一架新機會在明年初交機，未來只要有時間，都會自己親自把飛機開回來。

機身編號B-58202的空中巴士A321-200neo的星宇航空二號機，日前在空中巴士德國漢堡廠交機後，董事長張國煒親自前往驗收接機，並飛經杜拜、越南岘港、高雄小港機場等地中停，23日上午7時58分順利降落桃園機場，停放在桃機東北角521機坪，與停在旁邊522機坪的一號機首度同框。

張國煒下機後看到媒體記者第一句話就是「好累喔！我要回去休息了。」他表示，接機完全按照時程照表操課，下個月首航前還要接收三號機，明年再接收兩架新機。他說，雖然開航前事情很多，但只要時間允許，他一定會自己把飛機飛回來，因為接收新飛機時，自己飛才能確認飛機的品質符合要求。

23日上午飛機迷聚集在桃園機場跑道頭，以及521機坪旁的圍牆邊，架梯子獵取星宇二號機降落的身影，可惜桃機新建的觀景台位在二航廈的南側，無法拍到從北跑道降落星宇二號機。

星宇航空確定在明年1月23日開航，預售機票不到11分鐘全部銷售一空，只有澳門稍晚班機還有機位，目前預計引進的10架A321neo是向GECAS租機公司承租，不過機內裝配色材質全是張國煒親自挑選，飛機上全艙免費提供Wi-Fi也是國內業界首創。

(中時 )