本刊調查，陳金龍為了取信被害人，陸續在英屬維京群島、聖文森共和國及美國德拉瓦州設立各式各樣以「Chunghwa Network」為名的公司，讓他的「中華聯合集團」看起來像是一個全球性的跨國大公司；他接著花了新台400萬元，在美國的OTC股票市場上買了一家空殼公司，將它更名為NDMT（NOWnews Digital Media Technology，今日新聞數位媒體），陳金龍另一方面在2008年接手台灣東森新聞旗下東森新聞報的資產設備，成立「今日新聞NOWnews」」，再由NDMT這家美國公司入主今日新聞，並對外銷售NDMT的股票，把原本只有0.001美元的股價拉高1500倍，以每股一點五美元的價格賣給投資人。

陳金龍也善用旗下媒體影響力，將詐欺前科的潘尚柏「包裝成事業成功的商人形象，潘則對外自稱是滿清皇族後裔，誆稱自己是投資精準的醫師，在寮國的事業成功，還與馬來西亞的「一馬」公司合作、受封為峇里島王子以及被尊為拿督，頭銜五花八門，活靈活現的傳奇還引起其他媒體追蹤報導。

潘尚柏對外自稱滿清皇族後裔「愛新覺羅．毓昊」、馬來西亞拿督、峇里島王子等名號。（圖／讀者提供）

「愛新覺羅．毓昊」稱謂果然無往不利，潘尚柏在外招搖衝騙，曾因偽造假證券案被押，當時還是陳金龍為他具保繳交130萬元，後來潘男卻在2010年棄保潛逃。

「我還算小咖」黃姐投入了新台幣60多萬元，這筆錢對於一名記帳業來說不算小數目，她不捨地說，其他受害者被騙金額動輒2、300萬元起跳，相較起來自己只是小損失，但她從事記帳業務，「每位客戶的收費只有2000元，我要做300件才有60萬，要做很久。」

受害人黃姐為討回公道，細心蒐集資料，堅持對陳金龍等人提告。（攝影／趙世勳）

因為記帳士的專業訓練，讓黃姐細心地到處蒐集資料，她無法苟同認為該集團上線辯稱自己也是受害人，「那些電話詐騙集團的車手、接線生與提供人頭帳戶的人都有罪?、「上線賺飽了高額獎金都無罪，要不是他們去慫恿，哪來那麼多的被害人？」因此，黃姐不厭其煩地查資料、上法院，希望能真正討回公道。

(中時電子報)