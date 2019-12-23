原環保局長劉和然調任副祕書長。（資料照／葉德正新北傳真）

新北市政府23日宣布，工務局長朱惕之和環保局長劉和然接任副秘書長，現任副秘書長林芥佑和文化局長蔡佳芬調任顧問。新任工務局長由捷運局副局長詹榮鋒升任，前教育局長、現任參事龔雅雯升任文化局長，新任環保局長由現任副局長程大維升任。25日生效。

侯友宜市長表示，市政團隊已經屆滿周年，新北市正值建設的高峰期，推動重大工程及基礎建設，包含三環六線、都市更新、淡北道路重大建設等，皆需要專業人才帶領，此次由工務局長朱惕之升任副秘書長，就是要借重他的專長，協調督導相關業務。

捷運局副局長詹榮鋒，過去曾任工務局主秘及新工處長，對工務局業務嫻熟，故拔擢為工務局長，繼續為新北市的建設打拚。

侯友宜強調，這次調整著重在功能性的團隊建構，要讓市民更有期待，其中調整兩位副局長升任局長，一位參事升任局長，代表他對事務官的肯定，未來三位副秘書長將協調各局處首長，負起行動治理、第一線督陣的角色。

(中時 )