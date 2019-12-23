封測廠菱生（2369）今年營運落底，預期明年AI、5G相關新產品可望帶動封測需求，帶動營運谷底回升。菱生今日在買盤敲進點火下放量勁揚，直攻漲停價10.4元，創3月初以來近10月波段高點，領漲封測族群。三大法人近期偏多操作，上周合計買超898張。

菱生受景氣影響、大客戶遭併購減少外包產能，使微控制器（MCU）及電源晶片需求衰退較多，2019年1～11月自結合併營收42.97億元，年減11.99％，為近14年低點。前三季歸屬母公司稅後虧損4.42億元，創同期新低，每股虧損1.18元，為近17年同期低點。

展望後市，菱生總經理蔡澤松表示，明年營運開源節流並進，開發新產品、強化既有產線成本費用管控，並持續發展感測元件及車用封裝，包括微機電（MEMS）及環境光學感測等，希望能維持現有產品需求，並在產品、應用上跨足拓展車用領域需求。

蔡澤松預期，在客戶研發AI、5G相關新產品需求帶動下，NOR Flash及NAND Flash、感測元件明年需求有成長空間，應用在5G手機、基地台等的射頻晶片為重要指標，希望明年相關需求成長。電源晶片正接洽新國外客戶，希望明年有所成果，微控制器則預計持平。

蔡澤松表示，明年預期以微機電及光學產品需求較強，車用電子及應用於手機的光學感測產品已有相關準備，希望能有相關需求成果顯現。資本支出則聚焦新產品、工廠智動化2領域，預期投資規模與去年相當。

(時報資訊)