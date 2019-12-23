又爆出大陸研究人員竊取美國商業成果情事！一名大陸博士生涉嫌竊取美國研究室生物樣本，於本月初將21支不明棕色液體藏在旅行箱中的襪子內準備出境返鄉，遭美國海關識破，當場被逮。

大陸研究人員屢屢被爆出竊取美國實驗機密、成果，令在美大陸科學家人心惶惶，擔心遭貼標籤。

香港《南華早報》報導，根據美國聯邦調查局（FBI）探員史派絲（Kara Spice）呈交法庭的書面證詞，一名29歲的大陸博士生鄭肇松（Zheng Zaosong，音譯）本月9日在波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）準備搭機返回北京時被海關攔下。

史派絲指出，海關在鄭肇松的行李箱中檢測出21瓶獨立包裝、疑似「生物樣本」的不明「棕色液體」，他們全部被藏在襪子裡面。海關多次詢問鄭肇松是否攜帶生物物品或實驗樣本，遭到他屢次否認，隨後他們又將搜到的21瓶棕色液體遞到他面前，鄭肇松謊稱是替朋友攜帶，不過當海關盤問為何要藏在襪子裡時，他才坦承是偷了實驗室的樣本。

鄭肇松是廣州中山大學的博士生，目前正在貝斯以色列醫院（Beth Israel Hospital）從事研究工作。他供稱，從醫院實驗室偷了8瓶研究樣本，並且從同事張滔（Zhang Tao，音譯）的研究中複製了11瓶研究樣本，他計畫將這些樣本帶回中山大學孫逸仙紀念醫院做進一步分析，如果研究成功，他將以此用自己的名字發布論文。

目前這21瓶棕色液體仍在檢測當中，尚不清楚液體的內容物為何。

針對報導，廣州中山大學發言人並未回應。報導指出，中山大學孫逸仙紀念醫院官網上有一則2018年的歷史訊息，記載一位名為「Zheng Zaosong」的學生榮獲當年度傑出學生獎學金。

美國近年來屢傳大陸研究人員、學生竊取當地科學、實驗室機密情事，加劇兩國間的衝突及不信任，美國政府甚至加強安全措施，收緊特定領域大陸研究人員、博士學生的簽證審查。《紐約時報》（New York Times）上個月披露，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）及FBI已聯手打擊那些為他國在全美各地竊取生醫研究成果的科學家，他們發現，幾乎所有被揭露的案件中，都有大陸血統人士插手，當中也包括已經歸化美國公民的華裔科學家。報導引述政府官員說法指出，這些接受調查人士涉嫌在大陸設置實驗室，秘密複製美國研究。

《南華早報》指出，該案件已在微信上引起討論，有網友痛批，「你讓未來每個在美國念書的留學生生活更困難。」

(中時電子報)