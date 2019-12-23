一名在鴻海上班、年薪破200萬元的C男，將曾是國小老師，婚後當全職家庭主婦的妻子L當洩慾工具，稱她在家很閒，對性事需索無度；此外更曾當著孩子的面，將生活費直接丟在妻子身上，種種行為讓妻子身心俱疲，請求離婚。新竹地院判准並判陳男應付給妻子剩餘財產差額473萬元。

L與C結婚15年，婚前在國小任教。據《自由時報》報導，L指控，C認為她整天在家很閒，經常求歡；若她拒絕，丈夫就會拖延生活費。丈夫還會拿孩子當出氣筒，她為保護孩子及獲取生活費，勉強自己配合。C曾當著孩子的面，將生活費丟在她身上，也曾把提款卡丟在地上要她自己去撿。

C否認家暴，稱夫妻爭執在所難免。不過法官調查認為，這對夫妻分居感情淡漠，實難期望仍有同財共居的可能，因此判准離婚。C年薪超過200萬元，財產超過2千萬元，法官判他應付給妻子剩餘財產差額473萬元。

(中時電子報)