國民黨總統候選人韓國瑜在高雄舉辦的挺韓大遊行，創下35萬人挺韓的空前盛況！對於韓流再度復甦，文化大學教授胡幼偉感到欣慰，表示「老韓快當總統了」，而胡幼偉更感性分享和韓國瑜的幾面之緣，讚中華民國深慶得人！

胡幼偉表示，第一次跟老韓講話，是他黨內初選獲勝那天，中午時分，韓打電話給他，向他道謝。他受寵若驚（沒見過世面的關係）。後來，他去高雄見韓，當面向韓提了些建議。韓很客氣，仔細聽他講了一小時的話。他很感謝韓接見他。但來回高鐵車票錢，是他自己出的。韓就是請他喝了杯咖啡而已。第三次跟韓講話，是有一天在台北，佳芬姊代表老韓約見幾位學者，談國政顧問團的事。佳芬姊單獨跟他聊了半小時，他提了些建議。老韓撥電話來，向他再次道謝。

後來，胡幼偉更表示，他幫韓策劃了那場國政顧問大型座談會。韓的開場及結語稿子，是他寫的。那天前一晚，他又在電話中提醒韓一些細節。這是他們第四次談話。第二天，他在會場貴賓休息室裡，再次向韓提醒細節。韓還是非常客氣。這是他們的第五次談話。之後到現在，他就沒有機會再跟韓談話了。

胡幼偉感性表示，但很有趣的是，所謂日有所思，夜有所夢，他竟然三度在夢裡和韓見面談話，而且場景都不同。夢醒，自己也覺得好笑。他現在日子過得很自由自在，韓當總統後，他會照舊過他的教授生活。能跟總統見過面，談過話，他已經覺得這輩子很值了。（因為沒見過什麼世面）。預祝韓高票當選，中華民國深慶得人！

(中時電子報)